Serie A, pronostico Lazio-Cagliari: le quote e le statistiche del match

Archiviata la pratica Champions League la Lazio di Maurizio Sarri torna a focalizzare le attenzioni sul campionato. I biancocelesti dopo aver perso a Salerno per 2-1 ( Immobile e compagni avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0) si apprestano a ricevere il Cagliari di Claudio Ranieri .

La Lazio ha assolutamente bisogno di una vittoria per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla zona Europa. Luis Alberto e compagni non conquistano i tre punti in Serie A dal 30 ottobre scorso, tra l'1-0 inflitto in casa alla Fiorentina e il 2-1 incassato sul campo della Salernitana i biancoceleti hanno prima perso a Bologna per 1-0 e poi hanno pareggiato il derby con la Roma per 0-0.

Il Cagliari ha totalizzato soltanto due dei suoi 14 punti in trasferta, la compagine rossoblù nelle prime 6 gare disputate lontano dai lidi amici ha fatto registrare 2 pareggi e 4 sconfitte.

Lazio favorita all'Olimpico

Le quote pendono dalla parte della Lazio, il successo dei biancocelesti al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.60 mentre la doppia chance X2 paga mediamente 2.35.

Curiosità: nessuna delle precedenti 6 partite di campionato disputate all'Olimpico dalla squadra di Maurizio Sarri si è conclusa con il Multigol 3-4 al 90', un tale esito di scommessa è offerto su Begamestar a 2.50 mentre su Goldbet e Better lo si può trovare a 2.45.