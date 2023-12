Napoli-Inter, il match e le quote

La sfida tra Napoli e Inter , prevista per le 20:45 di domenica 3 dicembre, dirà molto sul campionato in corso. Prima di tutto, sul Napoli: arrivati a un terzo del calendario di Serie A, per i partenopei sembra già sfida fondamentale per far capire ai propri tifosi – e capire essi stessi – se la squadra ha già abdicato al titolo di campioni d’Italia o se, invece, nel post-Garcia saprà comportarsi in maniera simile a quanto fatto nel periodo precedente all’arrivo del tecnico francese, ovvero travolgere pressoché chiunque con bel gioco e risultati. Poi, sull’Inter, che guidata da un finora inarrestabile Lautaro Martinez ha voglia e capacità di mantenere il primo posto in classifica, magari proprio aumentando gli otto punti che finora la distanziano dagli azzurri di Mazzarri.

L’ultimo incontro tra le squadre, nel maggio 2023, era terminato 3-1 per gli uomini allora guidati da Spalletti, con goal per la squadra di casa di Zambo Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, e rete di Lukaku per i neroazzurri.

Con due squadre in cerca di tre punti – l’Inter per rimanere in vetta alla classifica, il Napoli per accorciare le distanze con la capolista – il match domenicale promette goal: la pensa così anche Lottomatica, che offre ai propri nuovi iscritti una maggiorazione a quota 6 sul segno Over 1.5 della partita, rispetto all’originaria quota 1.21. Sempre 1.21 la proposta di Goldbet, così come quella di Staryes.

ANALISI E QUOTE

Il tonfo contro il Real Madrid sembra non aver lasciato scorie negli azzurri – d’altro la sconfitta contro il Real di Bellingham è un risultato che, per il Napoli di oggi, è almeno prevedibile -, e le parole di Anguissa a fine match, “c'è una squadra che gioca insieme, si vede che giochiamo uno per tutti e tutti per uno”, lasciano pensare che con Mazzarri il Napoli stia tornando ad avere quell’unità di intenti che era stata uno dei punti di forza della scorsa stagione. Il successo nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta a Bergamo ha poi dato morale a un team che, dopo le delusioni del breve periodo Garcia, ha bisogno di inanellare una serie di risultati positivi e prestazioni convincenti per dare una svolta alla propria stagione.

Per l’Inter, invece, l’ultima sconfitta risale al 27 settembre scorso, con il passo falso a Milano contro il Sassuolo. Da allora, 11 partite giocate tra Serie A e Champions League, con 8 vittorie e 22 reti segnate. Per il momento il protagonista assoluto della stagione neroazzurra è Lautaro Martinez, già autore di 15 reti stagionali; il duello al Maradona tra il fuoriclasse argentino e il rientrante Oshimen renderà la partita ancora più interessante.

Le due squadre, come detto, cercheranno entrambe i tre punti, ma il primo tempo potrebbe giocarsi sullo studio reciproco senza scoprirsi eccessivamente, per cercare di colpire poi nella seconda frazione di gioco. Per chi pensa che i primi 45 minuti termineranno con meno di due reti, Goldbet e Lottomatica offrono l’Under 1,5 1° Tempo a quota 1.45, mentre Staryes propone lo stesso segno a 1.44.

Infine, se saranno molte le reti in gioco, sarà perché entrambe le squadre sono andate a segno? Chi ritiene che soltanto un team tra Inter e Napoli riuscirà ad andare in rete, il segno No Goal è proposto su Goldbet e Lottomatica a quota 2.25, con Staryes che offre il medesimo segno a quota 2.18.