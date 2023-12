Pronostici Serie A, Fiorentina-Salernitana: le quote del match

Vincere per recuperare terreno sui piani alti della classifica, è questo l'obiettivo di una Fiorentina che a causa dei soli tre punti conquistati nelle precedenti cinque giornate di campionato è scivolata al di fuori della zona Europa. La "Viola" dopo aver perso per 1-0 sul campo del Milan torna a giocare al "Franchi", stadio in cui Bonaventura e compagni in questa prima parte di stagione hanno fatto registrare 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.