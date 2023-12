Pronostico Manchester City-Tottenham, le quote e le statistiche del match

Il programma della 14ª giornata di Premier League prevede la sfida tra il Manchester City e il Tottenham . Numeri da urlo per la squadra di Guardiola all' Ethiad Stadium , i " Citizens " prima di pareggiare con il Liverpool per 1-1 avevano sempre conquistato i tre punti contro Newcastle (1-0), Fulham (2-1), Nottingham (2-0), Brighton (2-1) e Bournemouth (6-1).

Frenata "Spurs", la compagine allenata da Postecoglou dopo aver fatto registrare 8 vittorie e 2 pareggi nelle prime 10 gare del torneo non è riuscita a portare a casa nemmeno un punto nei match contro Chelsea (4-1), Wolves (2-1) e Aston Villa (2-1).

Precedenti spettacolari all'Ethiad Stadium

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte di un Manchester City che in questa prima parte di stagione ha sempre segnato almeno un gol nei primi tempi disputati all'Ethiad Stadium.

La quota del segno 1 (a 1.27) non sembra comunque dare il giusto "rispetto" a un Tottenham che è riuscito a segnare ben 5 reti negli ultimi due precedenti giocati sul campo dei "Citizens" (vittoria per 3-2 il 19 febbraio 2022, sconfitta per 4-2 il 19 gennaio scorso). Da non escludere quindi il Goal proposto a 1.70 e per chi vuole alzare il coefficiente di difficoltà allora c'è la "combo" Multigol Casa 1-4+Multigol Ospite 1-2 offerta su Begamestar, Sisal e Snai a circa 2.15.