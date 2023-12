Serie A, analisi e quote di Sassuolo-Roma: il pronostico del match

Riflettori puntati sul " Mapei Stadium " di Reggio Emilia per il confronto tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Roma di José Mourinho . La compagine giallorossa ha vinto soltanto una delle precedenti sei trasferte di campionato, un "4-1" ottenuto a Cagliari l'8 ottobre scorso (2 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 5 gare esterne).

I neroverdi invece con il successo per "4-3" centrato ad Empoli sono tornati a vincere dopo 6 turni di stop (3 pareggi e 3 sconfitte). Considerando soltanto le partite disputate in casa c'è da segnalare che Berardi e compagni hanno prima perso con Monza (1-0) e Lazio (2-0) e poi hanno pareggiato contro Bologna (1-1) e Salernitana (2-2).

Goal in vista al "Mapei Stadium"

Il segno 1 è in lavagna a 3.70, la "X" paga 3.60 mentre il "2" è proposto mediamente a 1.95. Gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre sono sempre terminati con almeno una rete per parte, il Goal è offerto su Begamestar a 1.65 mentre su Snai e Goldbet moltiplica la posta per 1.60.