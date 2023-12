Napoli-Inter, come fare tredici: Kvara-Osimhen o Calhanoglu flop? Le quote

Il big match Napoli-Inter è speciale per tanti motivi, classifica e ambizioni delle due squadre. I bookmaker hanno predisposto una gran mole di scommesse ad hoc per il match del Maradona , in programma domenica 3 dicembre alle 20.45 . Occhi puntati sulle sfide nelle sfide tra singoli giocatori , a partire da quelli dei reparti avanzati. Non solo Lautaro e Osimhen , i bomber di razza, le loro "spalle" sono di assoluto valore e lo hanno dimostrato più volte. Anche con gli assist : si parla di Kvaratskhelia e Thuram . Ecco cosa hanno pensato i bookie per loro.

Kvara o Thuram, questo è il dilemma... sugli assist

Finora quattro reti a testa per Kvara e Thuram ma il francese "doppia" il georgiano in fatto di passaggi vincenti: 6 a 3. L'ultimo dei quali è un gran pezzo di bravura sfornato contro la Juve, al servizio di re Lautaro. Chi vincerà la particolare sfida a suon di assist tra Kvaratskhelia e Thuram in Napoli-Inter? Per i bookie non ci sono favoriti, tanto che in questa particolare scommessa sia il segno 1 che il segno 2 sono offerti a 7.50. La quota sale a 13 per l'assist di Kvara e gol di Osimhen mentre una replica fedele, in stile Juve-Inter, di assist Thuram e gol Lautaro paga 12 volte l'investimento.