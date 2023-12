Girone C di Serie C, il pronostico di Casertana-Foggia

La Casertana riceve il Foggia nell'ambito della 16ª giornata del girone C di Serie C . Gli uomini di Cangelosi sono letteralmente scatenati, alle spalle hanno 6 vittorie e il pareggio interno con il Crotone . Nello stesso ciclodi partite invece il Foggia ha vinto solo una volta: 2-0 casalingo al Messina . Una situazione che disegna un contesto favorevole alla Casertana , appoggiata da tutti i principali bookmaker .

Una combo per Casertana-Foggia

La quota del segno 1 è comunque appetibile: Cplay lo banca a 2.09, Eurobet a 2 e William Hill a 2.05.C'è da segnalare infatti che la Casertana finora ha ottenuto in trasferta ben 18 dei suoi 27 punti totali. In casa Curcio e compagni hanno segnato solo 5 reti subendone 9. Come dire, innanzitutto non prenderle.

Il Foggia pur avendo raccolto solo sei punti in sette trasferte ha imposto il pareggio alla Juve Stabia lo scorso 19 novembre. Ecco perchè potrebbe essere opportuno orientarsi sulla combo 1X+Under 3,5 a 1.55: Casertana imbattuta e massimo tre reti complessive.