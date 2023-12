Pronostico Sporting-Gil Vicente, una giocata che vale quota 1.95

Posticipo della 12ma giornata di Liga Portugal, lo Sporting Lisbona riceve il Gil Vicente con l'obiettivo di tornare a vincere per rimettersi in marcia dopo il ko nel derby col Benfica. La squadra di Amorim è reduce dal pareggio in Europa League contro l'Atalanta di Gasperini, 1-1 al Gewiss: con questo risultato, Sporting secondo e ai playoff. In campionato invece...