Torino-Atalanta, Ilic più Zapata: il "bis" vale quota 30!

La 14ª giornata di Serie A si chiude all’Olimpico Grande Torino, il Toro di Juric ospita l’ Atalanta di Gasperini . Un match che sulla carta (e per le quote) non vede un chiaro favorito. La Dea in trasferta ha messo insieme 3 successi, altrettante sconfitte più il recente pareggio con l’Udinese. Il Torino in casa ha perso solo contro l’ Inter , poi due sofferte vittorie contro Genoa e Sassuolo , e tre pareggi.

Due o tre reti totali?

Quanto alle principali classi di esito pochi dubbi che i piemontesi gradiscano No Goal e Under 2,5 mentre il bilancino dell’Atalanta è quasi in perfetto equilibrio tra Goal/No Goal e Under/Over 2,5. C’è però un esito che va per la maggiore e di cui, in sede di pronostico, si può tener conto. Nove delle tredici partite giocate dai bergamaschi hanno fatto registrare il Multigol 2-3. Il Torino questa opzione l’ha “vista” in otto occasioni. L’ipotesi che Torino-Atalanta finisca con due o tre reti totali vale 1.96 per Cplay, 1.90 per Eurobet e Snai. Allargando il range al Multigol 2-4 la quota scende a 1.53. É anche vero, infatti, che le due squadre non hanno ancora mai collezionato la somma gol 4...

Pazza idea: assist di Ilic e gol di Zapata: che quota!

Altro che Pantera, contro il Bologna Duvan Zapata è sembrato scarico tanto da essere sostituito con Pellegri al minuto 70. La sfida da ex contro la "sua" Atalanta è uno stimolo in più per il colombiano, a secco di gol dal 24 settembre: 1-1 con la Roma). In quell'occasione Zapata mise in campo la specialità della casa, ovvero il colpo di testa, su imbeccata di Ilic. Una replica di questo scenario, quindi assist di Ilic+gol di Zapata, vale ben 30 volte la posta. Zapata primo marcatore si gioca a 6.50 mentre un'eventuale doppietta paga 18.