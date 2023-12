Coppa Italia, Lazio-Genoa: le quote sorridono a Sarri

Il programma degli ottavi di Coppa Italia si apre con il match dell'Olimpico tra Lazio e Genoa. Le due squadre si sono affrontate in campionato a fine agosto e in quell'occasione vinse 1-0 il Genoa con gol di Retegui. Sarri si prenderà la sua rivincita contro Gilardino?

Lazio favorita, occhio alla combo

La Lazio viene da una vittoria di misura sul Cagliari, quinta partita casalinga di fila per i biancocelesti senza reti al passivo. Curiosità, in questa stagione solo contro la Lazio la squadra ligure ha vinto e chiuso con porta inviolata. Nelle restanti sei trasferte, Dragusin e compagni hanno sempre subìto minimo uno, massimo due gol. Da aggiungere poi che nelle ultime 14 partite ufficiali contro la Lazio, il Genoa non ha segnato in una sola occasione.

Per le quote la Lazio chiuderà il discorso qualificazione nei 90 regolamentari, il segno 1 al 90' è offerto a 1.70 mentre il 2 paga circa 4.70. Potrebbe essere opportuno puntare sulla combo 1X più Multigol 1-4 o, per alzare la quota, Multigol 1-3.