Pronostici Ligue 1, il Marsiglia di Gattuso ospita il Lione

Al "Velodrome" di Marsiglia va in scena il recupero della 10ª giornata di Ligue 1. Da una parte c'è l' OM di Gennaro Gattuso che domenica scorsa grazie alle due reti realizzate da Aubameyang e Ounahi è riuscito a liquidare la pratica Rennes per 2-0 mentre dall'altra c'è il Lione , squadra ultima in classifica e reduce dal 3-2 subito sul campo del Lens .

Statistiche alla mano si può mettere subito in risalto che il Marsiglia in questa prima parte di stagione non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico: 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 gare interne di Ligue 1, l'OM in casa con solamente un gol al passivo vanta la miglior difesa interna del torneo.



L'OM parte con i favori del pronostico

Le quote pendono tutte dalla parte del Marsiglia, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.70 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 2.15. Per i bookie non si può però escludere il Goal, esito proposto su Begamestar a 1.72 mentre su Snai e Goldbet moltiplica la posta per 1.65.

Gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre andati in scena al "Velodrome" sono sempre terminati con un numero di reti compreso tra 1 e 3. La "combo" 1X+Multigol 1-3 è offerta a 1.82.

Aubameyang sfida Lacazette, chi segnerà?

Entrambe le squadre possono contare in avanti su giocatori che nel corso della propria carriera hanno segnato moltissime reti. Un gol di Aubameyang con la maglia del Marsiglia è in lavagna a 2.50 mentre la possibilità che nel Lione vada a segno con Lacazette si gioca a 3.50.