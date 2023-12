Serie A, da Baroni e Pioli fino a... Inzaghi: quote panettone sugli esoneri

Natale si avvicina ma diversi allenatori potrebbero non arrivare a mangiare il panettone . Sotto le Feste si giocherà senza sosta e, con tante partite ravvicinate, saranno molti i verdetti in arrivo. Verdetti importanti per allenatori che da settimane sono sotto osservazione: tra loro si possono menzionare Pioli , Baroni , Ranieri e Pippo Inzaghi . Nessuno è al riparo da rischi, ovvero dall' esonero . I bookie nel frattempo hanno aggiornato le loro valutazioni in merito al mercato " Esonero/dimissioni " entro il 25 dicembre o il 7 gennaio (termine che cambia a discrezione del bookmaker).

Quanto paga l'esonero di Pippo Inzaghi. Baroni assente in lavagna ma...

Claudio Ranieri e Pippo Inzaghi sono, in base alle quote, gli allenatori che rischiano di più l'allontanamento durante le festività natalizie. Il loro esonero è in lavagna a 1.75 e colpisce che il neo tecnico della Salernitana, a dispetto della vittoria ottenuta sulla Lazio, sia ritenuto così a rischio dagli allibratori. Tre spallate alla sua panchina li ha dati la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, di certo Super Pippo si gioca tanto già domenica contro il Bologna di Thiago Motta.

Nonostante il rocambolesco pareggio acciuffato in quel di Udine, resta a rischio la posizione di Baroni al Verona. Tanto a rischio che i bookie si cautelano, sospendendo il gioco su "Baroni esonero/dimissioni".

Tra "color che sono sospesi" i bookie piazzano Sarri e D'Aversa, il cui esonero è quotato a 6.50. Dionisi lascia il Sassuolo? Un'ipotesi che oscilla tra 5.50 e 9 volte la posta. La sua squadra ha solo 5 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto e nel weekend andrà a Cagliari senza capitan Berardi. To be continued...

Prossimo allenatore del Milan, Conte tra i favoriti. E Ibra...

Come detto in precedenza non è detto che Pioli riesca a terminare la stagione alla guida del Milan. I bookie però guardano sempre avanti e hanno addirittura aperto il gioco sul prossimo allenatore del Milan alla data del 1° settembre 2024. Chi sono i favoriti per - eventualmente - ereditare il ruolo di allenatore da Pioli? I bookie vedono in pole position l'eterogeneo terzetto formato da Palladino, Conte e Thiago Motta. Per ciascuno di loro la quota è pari a 4.50 volte la posta. Come dire, due tecnici emergenti o l'usato sicuro.

Ma la "partita" è apertissima e, detto che la conferma di Pioli è offerta a 5.50, i bookie guardano anche a De Zerbi come possibile allenatore rossonero: valutazione a 5.50. Shevchenko sarebbe invece una soluzione all'insegna del romanticismo, in questo caso l'offerta sale a 10. E se fosse Zlatan Ibrahimovic il nome giusto? Chi ci crede può giocare questa opzione a quota 25.