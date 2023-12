Pronostici Ligue 1, l'analisi e le quote di Brest-Strasburgo

Recupero della 12ª giornata di Ligue 1 , al " Francis-Le Blé " un Brest reduce dal 3-0 casalingo con il Clermont si appresta a ricevere uno Strasburgo che in questa prima parte di stagione ha collezionato soltanto 4 punti in trasferta (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte con soli 3 gol fatti e ben 11 subiti).

Andamento totalmente differente per il Brest "versione casa", il ruolino di marcia interno dei rossobianchi recita 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Si gioca al "Francis-Le Blé", un Parziale/Finale come scelta



Le quote pendono decisamente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna a 1.83 mentre il "2" è offerto mediamente a 4.30. Con il Brest in campo il segno X al novantesimo non si vede da 5 giornate di fila mentre la "X" all'intervallo manca all'appello da ben 6 turni consecutivi.

La possibilità che le due squadre vadano al riposo con il punteggio in parità è proposta su Begamestar ed Eurobet a 2.15 mentre su Snai paga 2.10. Il Parziale/Finale X primo tempo/1X finale moltiplica la posta per 2.40.

Curiosità: lo Strasburgo è sempre andato a segno negli ultimi tre incontri disputati al "Francis-Le Blé", il Multigol Ospite 1-2 è proposto a 1.77.