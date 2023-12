Chi vince X Factor, le quote: testa a testa per i bookie

È stato un percorso lungo e intenso, ricco di colpi di scena, quello di X Factor 2023, e ora è il momento della verità per i quattro finalisti Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e Stunt Pilots. Saranno loro a contendersi la vittoria finale nell’ultimo atto di questa stagione, giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8: un ultimo scontro che sarà deciso soltanto dal voto del pubblico, dopo che l’acceso confronto di queste settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Alla conduzione della finalissima dello show Sky Original prodotto da Fremantle, chiamata al compito più importante di stagione, quello di proclamare il vincitore di #XF2023, Francesca Michielin. Super ospite della Finale sarà Gianni Morandi che porterà la sua energia sul palco di #XF2023. Un gigante della musica italiana con ben 60 anni di carriera, oltre 600 canzoni e 53 milioni di dischi venduti. Quest’anno è inoltre reduce da un tour di grandissimo successo, il “Go Gianni Go” che lo ha portato tra marzo e settembre nei principali Palazzi dello Sport e in alcune delle più belle arene italiane.