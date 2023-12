Quote e pronostico di Hoffenheim-Bochum: occhio al "ritardo"

In Bundesliga il consueto anticipo del venerdì chiama in causa, per la 14ª giornata , Hoffenheim e Bochum . La sesta in classifica cerca davanti al suo pubblico una vittoria che in campionato manca da fine ottobre. Il Bochum invece non perde da cinque giornate (tre pareggi e due successi).

Ecco chi è favorito secondo i bookie

L'Hoffenheim ha conquistato in trasferta ben 16 dei suoi 20 punti totali, quindi in casa Weghorst e compagni devono migliorare e di molto. Nelle 13 gare fin qui giocate l'Hoffenheim ha sempre centrato l'Over 1,5 e in 12 occasioni il Goal, notevole quindi la propensione a segnare e concedere molte reti.

Il Bochum è la squadra con più pareggi all'attivo in questo campionato: ben 7 in 13 partite. In trasferta sono solo 5 le reti realizzate a fronte di 17 gol al passivo. Insomma, ci sarà da soffrire contro un avversario super motivato che sulla carta è favorito per la vittoria. Su Cplay il segno 1 è offerto a 1.63, su Snai il successo dell'Hoffenheim è proposto a 1.60 e su Planetwin a 1.62.

Curiosità statistica, l'Hoffenheim è rimasta l'unica squadra del campionato tedesco a non aver ancora fatto registrare il parziale/finale 1/1. Una particolare giocata che in lavagna prende forma a quota 2.30.