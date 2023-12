Ligue 1, pronostico e quote di Montpellier-Lens: l'analisi dell'incontro

Anticipo della 15ª giornata di Ligue 1 , allo stade de la Mosson di Montpellier giunge il Lens di Franck Haise . La compagine giallorossa con il 3-2 inflitto al Lione ha centrato il nono risultato utile consecutivo in campionato (6 vittorie e 3 pareggi), un successo arrivato grazie alle prime due reti realizzate in campionato da Przemyslaw Frankowski .

Il Montpellier non sta sicuramente attraversando il suo miglior periodo di forma, gli arancioblù non sono mai riusciti a vincere nelle precedenti 4 gare del torneo. In casa però sono soltanto due le sconfitte subite dalla squadra di Michel Der Zakarian (3-1 contro Reims e Brest) mentre nelle restanti 6 sfide casalinghe è riuscita a centrare per una volta il successo (3-0 con il Tolosa) e per quattro il pareggio (0-0 con Rennes e Nizza, 1-1 contro il Clermont e 2-2 con il Le Havre).

Occhi puntati sul numero di reti

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata e vede il Lens partire leggermente con i favori del pronostico. Il "2" al triplice fischio dell'arbitro paga 2.30 mentre l'1 triplica una qualsiasi puntata. Risultati alla mano si nota subito che il club giallorosso non ha ancora mai fatto registrare la "Somma Gol 2" in trasferta. Una tale opzione allo stade de la Mosson si gioca a 3.20 mentre il più prudente Multigol 2-4 è offerto su Begamestar a 1.52, su Snai a 1.47 e su Sisal a 1.50.