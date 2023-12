Juve-Napoli, punizioni o rigori? Quote pesanti, da 25 a salire

La 15ª giornata di Serie A non poteva iniziare con una partita migliore, all' Allianz Stadium di Torino va in scena il confronto tra la Juventus di Allegri e il Napoli di Mazzarri .

La Vecchia Signora in attesa di conoscere il risultato di Inter-Udinese proverà a riportarsi almeno momentaneamente in testa alla classifica mentre agli azzurri serve un successo per riscattare la sconfitta incassata al "Maradona" proprio contro l'Inter.

La Juventus è l'unica squadra della Serie A a non aver ancora mai perso in casa, Vlahovic e compagni con 11 gol fatti e 4 subiti hanno fatto registrare 5 vittorie e 2 pareggi. Il Napoli invece è sempre rimasto imbattuto in trasferta, 5 successi e 2 pareggi conditi da ben 16 gol fatti e 5 subiti.

Un "cluster" di risultati a quota 2.37

Per i bookie il fattore campo potrebbe risultare determinante, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.50 mentre il "2" al novantesimo è proposto a circa 2.90. I bianconeri partono quindi favoriti ma non si può di certo trascurare il fatto che i partenopei abbiano sempre segnato almeno un gol in 6 trasferte su 7. Il Goal su Begamestar paga 1.77 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.72. Interessante il cluster "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" in lavagna a 2.37.

Sblocca Gatti? Che quota!

Nella stagione precedente fu Giacomo Raspadori a decidere Juventus-Napoli, la rete dell'attaccante partenopeo arrivò al minuto 93 e non diede quindi il tempo ai bianconeri di provare ad organizzare la rimonta.

In questo incontro l'opzione "Raspadori primo marcatore" si gioca a 9.00 ma... se fosse un altro possibile subentrato a sbloccare il match? Kean si gioca a 6.75, Milik a 7.

L'ultima partita disputata dalla Juventus è stata decisa da Federico Gatti, il sigillo in qualsiasi momento del match da parte del difensore bianconero paga 12, a 30 invece l'ipotesi Gatti primo marcatore. Ma le quote su gol su punizione ingolosiscono...