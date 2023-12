Juve-Napoli e non solo: il poker dell'intelligenza artificiale

PRONOSTICO: 1X + UNDER 3.5

Hoffenheim-Bochum inaugura il turno di Bundesliga

La 14.a giornata della Bundesliga 2023/2024 mette di fronte Hoffenheim e Bochum. Per scoprire la posizione in classifica delle due squadre clicca su https://tuttosport.fun/algoritmo-del-gol, dove ci sono oltre 300 schede su tutti i match dei principali campionati europei. In questo match si affrontano due delle peggiori difese del campionato tedesco, difficile pensare ad un incontro senza reti. Il pronostico su questo e tanti altri match lo trovi sul canale Telegram di Gollo Predictor, oltre a tutte le statistiche su calci d’angolo, tiri e cartellini: clicca e iscriviti su https://t.me/+GoF598Mq6A9hYTE0.

PRONOSTICO: GOL

Getafe-Valencia, la giornata di Liga scatta al Coliseum

La 16.a giornata della Liga 2023/2024 mette di fronte Getafe e Valencia. La classifica e tutte le statistiche sul campionato francese le trovi su https://tuttosport.fun/algoritmo-del-gol, dove si possono consultare oltre 300 schede sui match dei principali campionati. Sia i padroni di casa che gli ospiti sono stati battuti nell’ultimo turno e non possono permettersi altri passi falsi, per non peggiorare ulteriormente il loro rendimento. Il pronostico su questo e altri incontri lo trovi sul canale Telegram di Gollo Predictor, oltre a tutte le curiosità su gol segnati, tiri, cartellini e calci d’angolo. Clicca e iscriviti su https://t.me/+GoF598Mq6A9hYTE0.

PRONOSTICO: X

Montpellier-Lens, la Ligue 1 si apre con l’anticipo del venerdì

La 15.a giornata della Ligue 1 2023/2024 mette di fronte il Montpellier e il Lens. La classifica, i rendimenti e tutti le statistiche sul campionato olandese le trovi su https://tuttosport.fun/algoritmo-del-gol. Gli ospiti hanno una striscia aperta di 9 risultati utili consecutivi in campionato, ospiti invece a secco di vittorie dalla fine di ottobre. Il pronostico su questo e altri match di giornata li trovi sul canale Telegram di Gollo Predictor, con tantissime dritte su cartellini, calci d’angolo e tiri effettuati, clicca e iscriviti su https://t.me/+GoF598Mq6A9hYTE0.

PRONOSTICO: X2 + UNDER 3.5