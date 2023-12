Serie A, Soulé sfida Zapata: il pronostico e le quote di Frosinone-Torino

Ormai sembra non fare più notizia, nelle precedenti 8 giornate di campionato il Frosinone ha sempre vinto in casa e perso in trasferta. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco infatti non pareggia dalla 6ª giornata (1-1 con la Fiorentina ) e ritarda il segno 2 al 90' addirittura dalla sconfitta subita all'esordio contro il Napoli (1-3).

Allo "Stirpe" giunge un Torino galvanizzato dal 3-0 inflitto soltanto pochi giorni fa all'Atalanta. La vittoria ha permesso ai granata di scavalcare in classifica proprio un Frosinone che la scorsa settimana non è riuscito ad evitare la sconfitta sul campo del Milan.

Granata favoriti ma...

Le quote sembrano dar fiducia al club allenato da Ivan Juric, il segno 2 moltiplica la posta per 2.25 mentre la quarta vittoria interna consecutiva da parte del Frosinone si gioca mediamente a 3.35. Numeri alla mano però non si può escludere almeno un gol da parte di Soulé e compagni, i ciociari in casa viaggiano a una media di ben 2 gol realizzati a partita. Il Multigol Casa 1-2 è proposto su Snai a 1.57 mentre Begamestar ed Eurobet lo offrono rispettivamente a 1.67 e 1.60.

Matias Soulé a caccia del settimo gol in campionato

Matias Soulé ha già messo lo zampino in 6 dei 20 gol fin qui realizzati dal Frosinone. La possibilità che il talento argentino vada a segno anche nella sfida interna contro il Torino si gioca a 4.50, quota che sale fino ad 8.00 per l'opzione "Primo marcatore". Interessante anche la quota relativa al numero di tiri in porta che effettuerà Matias Soulé, "1" è proposto a 1.70 mentre da "2" in su si giocano a 5.50.

Nel Torino occhio a Duvan Zapata, un gol allo "Stirpe" dell'ex attaccante dell'Atalanta moltiplica la posta per 3.25.