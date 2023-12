Serie A, Roma-Fiorentina: quote e pronostico del match

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma per la sfida tra la Roma di José Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo le prime 14 giornate le due squadre in campo sono distanti soltanto un punto in classifica, il club giallorosso con 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte ne ha conquistati 24 (16 in casa e 8 in trasferta) mentre la "Viola" vanta lo stesso numero di vittorie ma il suo computo dei pareggi e delle sconfitte recita "2" e "5".