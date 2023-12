Pronostici Liga, statistiche e quote di Barcellona-Girona

In Liga il Girona sta vivendo un sogno. La squadra allenata da Michel dopo le prime 15 giornate di campionato si presenta sul campo del Barcellona con un vantaggio di ben 4 punti sui blaugrana. I numeri fatti registrare in questa prima parte di stagione da Artem Dovbyk e compagni sono a dir poco straordinari, ben 34 reti segnate (18 in casa e 16 fuori) e una media punti a partita pari a 2,53. Il Girona inoltre in trasferta non ha ancora mai perso, 6 vittorie e 1 pareggio per i biancorossi.