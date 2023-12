Provaci ancora Benitez: il pronostico di Rayo-Celta

Neanche giocare per circa un'ora con l'uomo in più è bastato al Celta di Benitez per ritrovare una vittoria che manca in Liga da ben 11 giornate di fila. La buona notizia, per il tecnico ex Napoli , è essere ancora in sella alla sua squadra per affrontare un Rayo che dal canto suo ha vinto solo una volta negli ultimi 10 turni di campionato.

Cosa giocare? Ecco il consiglio

Il Rayo ha 19 punti in classifica, dieci in più rispetto al Celta che ha festeggiato la vittoria solo in casa dell'Almeria. Tanta semina per il Rayo, capace di andare in vantaggio contro Barcellona (1-1) e Girona (1-2) ma pochi sorrisi... e tanti pareggi: 7 in totale. L'ultima prestazione è stata da dimenticare, crollo per 4-0 in casa del Bilbao ovvero 2ª peggior sconfitta in stagione dopo lo scioccante 0-7 incassato alla 3ª giornata dall'Atletico.

Rayo dunque incompiuto, il Celta con soli 9 punti all'attivo non può meritare fiducia. In questo contesto di grande incertezza i bookie da che parte stanno? L'1 viaggia a 2.45, il pareggio a 3.20 e il 2 a 2.90. Insomma, nessun chiaro favorito.

Da tener presente che in casa il Rayo ha "visto" il Goal cinque volte su sette, stesso discorso per il Celta versione trasferta. La soluzione del rebus sarà almeno una rete per parte? Su Cplay il Goal si può giocare a 1.78, su Snai a 1.73 e su Better a 1.72.