Pronostico Empoli-Lecce, chi segna per primo? Cosa dicono le statistiche

Il leitmotiv dei posticipi di Serie A è "salvezza". Al Castellani l'Empoli ospita un Lecce che non vince dal 22 settembre (1-0 al Genoa) e vuole così evitare di infilare la decima partita consecutiva senza vittoria. I toscani hanno 11 punti in classifica, 5 in meno rispetto ai salentini, mai vittoriosi lontano dal Via del Mare: 4 pareggi e 2 sconfitte.