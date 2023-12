Pronostico Napoli-Braga, quote ok per gli azzurri. E Osimhen...

Il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions contro il Braga . Gli azzurri lo faranno sapendo di poter contare su più di un paracadute: ok vittoria, pareggio e sconfitta con massimo una rete di scarto. Mazzarri però deve pretendere il massimo dai suoi che all'andata (con Garcia ancora al timone) avevano vinto per 2-1 grazie ad un' autorete di Niakate nel finale.

Osimhen-gol? Ecco la comparazione quote

Il Braga è abituato a lottare e a rincorrere. Lo sta facendo in campionato dove è a meno due dalla vetta e anche nel gruppo C di Champions, dove ha vinto solo una delle cinque partite disputate segnando 6 gol e incassandone 10. In Europa le partite dei portoghesi hanno sempre fatto registrare un risultato finale caratterizzato da Goal o Over 2,5.

Il Napoli al Maradona non vince dal 27 settembre (4-1 all'Udinese), da lì in poi tra campionato e coppa sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte. Un digiuno destinato, secondo le previsioni dei bookmaker, ad interrompersi: la vittoria partenopea si attesta sull'1.47 mentre il 2 moltiplica la posta per 6.25.

Come l'Inter con la Real Sociedad anche il Napoli si aggrappa al suo bomber, Victor Osimhen. Su Cplay un gol in qualsiasi momento del nigeriano vale 1.85, su Sisal la firma sul match dell'attaccante si gioca a 1.80 mentre su Snai la quota si ferma a 1.75.