Pronostico Manchester United-Bayern, il pronostico e le quote del match

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League , nel gruppo A l'unica certezza è il primo posto del Bayern Monaco . I bavaresi domani sera si apprestano a giocare all' Old Trafford contro un Manchester United che vista l'ultima posizione in classifica non può permettersi di commettere errori anche in questo match. I " Red Devils " hanno 4 punti e con una vittoria contro il Bayern avrebbero la certezza matematica di scavalcare almeno una squadra tra il Copenhagen e il Galatasaray (entrambe a quota 5 punti ed impegnate nello scontro diretto).

Per i bookie sarà calcio spettacolo

In questo incontro può succedere di tutto, la compagine inglese nelle prime 5 gare disputate nel gruppo A ha fatto registrare per ben 4 volte l'Over 4,5. Il Manchester United nelle prime due partite ha perso sia sul campo del Bayern (4-3) che in casa contro il Galatasaray (3-2) mentre nei successivi 3 incontri ha battuto per 1-0 il Copenhagen all'Old Trafford, perso con i danesi al "Parken Stadium" per 4-3 e pareggiato nella tana del Galatasaray per 3-3.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.55 mentre il "2" paga mediamente 2.45. Più Over che Under 2,5, l'esito che prevede almeno tre reti al novantesimo è proposto su Begamestar a 1.50 mentre su Goldbet e Better vale 1.47.