Milan senza Champions? Pioli, idee chiare dei bookie. Anche sul sostituto...

L'hashtag Pioli Out domina sui social ed è una popolarità di cui il tecnico rossonero farebbe volentieri a meno. Il suo Milan è reduce da una prova fallimentare a Bergamo contro l'Atalanta, col Diavolo tartassato da Lookman e compagni (ma graziato da De Ketelaere). Morale? Milan a meno nove dal primo posto, occupato dall'Inter, e zona Champions da blindare vista la bagarre che c'è in quella parte della classifica. In questo contesto a dir poco agitato, si inserisce quella che potrebbe essere l'ultima recita del Milan in Champions League contro il Newcastle. Un'eventuale eliminazione dal torneo potrebbe davvero essere fatale per Pioli. I bookie hanno le idee chiare in merito al suo esonero entro inizio gennaio: ecco le quote.