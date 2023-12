Champions, Newcastle-Milan, uno spareggio per Pioli: ecco il pronostico

Quella del Milan rischia di essere ricordata come la Champions degli sprechi e dei rimpianti. Il destino dei rossoneri è appeso ad un filo, che può essere spezzato da una mancata vittoria sul Newcastle o da un Psg imbattuto col Dortmund , già certo di un posto negli ottavi . Ecco quote e pronostico di Newcastle-Milan , in programma martedì alle 21.

Difese inaffidabili e bisogno di vincere: scelta "obbligata"



Newcastle e Milan sono appaiati a 5 punti, inglesi davanti in virtù di una miglior differenza reti. Verosimilmente, il match potrebbe essere considerato una sorta di spareggio per il terzo posto che vale i playoff di Europa League. Anche per questo, Giroud e compagni hanno il dovere di provarci.

I Magpies in Premier League hanno alle spalle due pesanti sconfitte esterne contro Everton e Tottenham mentre in casa il bilancio generale è di nove vittorie e due sconfitte, una delle quali contro il Borussia Dortmund. Tra risultati che non arrivano e infortuni anche gli inglesi non se la passano bene ma le quote danno notevole credito alla squadra di Eddie Howe. Su Cplay l'1 vale 1.89, la X è a 3.80 e il 2 a 3.85. GoldBet offre la vittoria inglese a 1.85, il pareggio a 3.85 e il 2 rossonero a 3.80. Planetwin banca l'1 a 1.83, il segno Xa 3.90 e il 2 a 3.88.

La comune necessità di vincere unita alla scarsa affidabilità palesata dalle difese fa materializzare l'esito Goal: a quota 1.67 su Begamestar, 1.65 su Better, 1.60 su Snai.