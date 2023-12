Pronostico Atletico Madrid-Lazio, Simeone e Sarri si giocano il primo posto

Lazio qualificata agli ottavi di Champions con 90 minuti d'anticipo, quelli da giocare contro l' Atletico Madrid del Cholo Simeone . I biancocelesti hanno 10 punti, uno in meno rispetto agli spagnoli che si presentano alla sfida con un bottino di 15 gol segnati in cinque partite. I biancocelesti nell'ambito del gruppo E sono quelli che hanno subìto meno gol (5) e proveranno a ribaltare il pronostico sfavorevole per conquistare una vittoria che vorrebbe dire primo posto .

Una combo dalla quota interessante

Spagnoli dunque temibili in attacco ma la Lazio è stata l'unica squadra capace di arginarli, subendo un solo gol: nelle restanti quattro euro-sfide Griezmann e compagni sono sempre andati a segno almeno due volte. Di certo il curriculum casalingo dei Colchoneros parla chiaro: dieci vittorie nelle dieci partite giocate in stagione. Solo due però i clean sheet ottenuti, contro Celtic e Maiorca. Dato inusuale per una squadra che ha sempre fatto leva sulla solidità difensiva.

La Lazio viene dal pareggio esterno col Verona, preceduto dall'harakiri di Salerno e anche l'ultima esterna in Champions è stata un flop: 1-3 col Feyenoord. Inevitabile che le quote sorridano all'Atletico, un cui successo è offerto a 1.60 contro il 5.60 previsto per il blitz di Sarri.

La sfida potrebbe regalare almeno una rete per tempo, Cplay offre a 1.75 l'esito Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo. Per la stessa opzione la lavagna Eurobet recita 1.73, Snai invece 1.67.