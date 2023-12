Stella Rossa-Manchester City, l'analisi e il pronostico del match

Per i bookie i "Citizens" di Guardiola hanno le carte in regola per terminare il girone a punteggio pieno

13 . 12 . 2023 09:44 1 min pronosticoStella RossaManchester City

© EPA Nel Gruppo G è già tutto scritto, il Manchester City di Guardiola è già sicuro di terminare il girone in prima posizione mentre la Stella Rossa non ha più chances di raggiungere il terzo posto. La regola del "3", ecco il pronostico Nelle prime 5 giornate del torneo i "Citizens" hanno sempre realizzato esattamente tre reti, con 15 gol all'attivo e 5 al passivo hanno fatto registrare 5 successi su 5. Haaland e compagni all'andata riuscirono ad imporsi per 3-1 sulla Stella Rossa, il segno 2 in quest'occasione è in lavagna a circa 1.36 mentre la doppia chance 1X si gioca mediamente a 3.18. Il Multigol Ospite 2-3 al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Snai a 1.90, su Eurobet a 1.92 e su Begamestar a 2.00. La "combo" X2+Multigol 2-4 regala un moltiplicatore pari a 1.60. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

