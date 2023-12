Pronostici Champions: Mbappé, Pulisic ed Emre Can valgono 60 volte la quota!

Si chiude la fase a gironi di Champions League e per molti sarà l'ultima recita prima di salutare la competizione. Sul treno delle eliminate rischia di esserci anche il Milan, che per non lasciare nulla di intentato (qualificazione in Europa League compresa) deve battere il Newcastle e sperare. Uno dei rossoneri è il protagonista di una multipla da giocare, per aspirare ad una quota che supera 60 volte la posta. Vediamola nel dettaglio.