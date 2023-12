Pronostici Genoa-Juventus: gli ex, McKennie e la combo per quota 90!

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri . Bianconeri impegnati a Marassi contro quel Genoa che il 6 maggio 2022 (data dell'ultimo precedente tra le due squadre) riuscì ad imporsi in rimonta per 2-1. Bookie scatenati, è caccia al nome del primo marcatore ! In campo dovrebbe scendere nuovamente Gudmundsson , che nel precedente segnalato fu autore del gol del momentaneo 1-1. La possibilità che l'attaccante islandese vada a segno per primo è in lavagna a 9, la " combo " 1+Gudmundsson primo marcatore paga 19 mentre l'accoppiata opposta: 2+Gudmundsson primo marcatore vale addirittura 65!

McKennie si sblocca? Ecco come puntare a quota 90

Weston McKennie è diventato uno degli insostituibili nello scacchiere di Allegri e anche a Genova dovrebbe far parte dell'undici di partenza. L'americano deve però cancellare lo zero alla voce gol fatti e l'ipotesi che riesca a trovare il gol in qualsiasi momento del match vale quota 9. Da 9 si può passare a 90 legando in combo il gol di Mckennie e il risultato esatto 1-3. Uno score che in Serie A con Genoa e Juventus in campo non si è ancora visto!