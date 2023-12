Conference più Europa League, Muriel on fire? La combo pazzesca vale quota 78!

Dopo la Champions è l'ora di Conference ed Europa League . Grande abbuffata di partite e di gol in vista, con fari accesi sulle partite che vedono protagoniste le tre squadre italiane. Il divertimento raddoppia entrando in gioco con una multipla contenente tre marcatori : vediamo su chi ricade la scelta.

Roma-Sheriff, ore 18.45

Nelle fila dei giallorossi dovrebbe vedersi dal primo minuto Edoardo Bove, uno dei "bambini" di Mourihno. Il centrocampista fa legna ma sa anche vedere la porta, lo ha dimostrato proprio in Europa League andando a segno in Roma-Slavia Praga. Ben pagato un sigillo di Bove contro gli "sceriffi": vale 6 volte la posta. Scontato e poco remunerativo del resto dire Lukaku...

Ferencvaros-Fiorentina, ore 18.45

Deve ritrovare la forma ma Italiano crede in lui e, soprattutto, ha bisogno dei suoi gol. Antonìn Barak dovrebbe avere la sua chance contro il Ferencvaros e chissà che non riesca a sfruttarla gonfiando la rete ungherese. Noi ci proviamo: quota 4.

Rakow-Atalanta, ore 21.00

Segna "quando gli gira" ma li fa belli e pesanti. Luis Muriel è stato l'uomo copertina in Atalanta-Milan col suo tacco gioiello ma il colombiano mette a referto anche due reti in Europa League, quelle segnate sul campo dello Sturm Graz. Puntare su Luis marcatore sembra cosa buona e giusta, anche perchè un attaccante che segna a quota 3.25 non è da buttar via.

Così formulata, questa proposta genera una quota complessiva da 78 volte la posta!