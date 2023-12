Il pronostico di Nottingham Forest-Tottenham: occhio al parziale/finale

Statistiche e pronostico

Un successo permetterebbe al Tottenham di agganciare provvisoriamente il Manchester City al quarto posto in classifica. Da registrare una striscia di ben 7 Goal+Over 2,5 per Udogie e compagni, che decisamente non stanno facendo annoiare chi li guarda.

Il Forest come detto sta accusando un periodo di flessione anche se il 2-0 all'Aston Villa (squadra che sta facendo un campionato eccezionale) è un monito per la squadra di Postecoglou.

Per le quote il divario in classifica dovrebbe vedersi anche in campo, il segno 2 vale circa 1.70. Per alzare il premio si può provare a guardare in direzione del parziale/finale 2/2, che finora con il Nottingham in campo si è visto in una sola occasione. Una giocata di questo tipo è offerta a 2.35 dal bookie StarCasinò Bet, a 2.55 da GoldBet e a 2.50 da Cplay.