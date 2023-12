Pronostico Spezia-Bari, D'Angelo favorito (per le quote) contro Marino

Spezia-Bari è l'anticipo della 17ª giornata di Serie B . Un match davvero delicato per entrambe, alla ricerca della seconda vittoria di fila dopo quelle (sofferte e preziose) ottenute la scorsa settimana. Lo Spezia non deve fermarsi vista la classifica che inchioda i liguri al penultimo posto insieme all'Ascoli. Pugliesi a meno 4 dall'ottavo posto, ultimo vagone per salire sul treno playoff.

Quanti gol al Picco? Il pronostico sul Multigol

Sfida equilibrata sulla carta tra D'Angelo e Marino, entrambi entrati in scena a campionato in corso. Lo Spezia non ha ancora mai vinto in casa dove ben 5 volte su 7 è rimasto senza segnare. Da registrare anche che gli Aquilotti non hanno ancora mai collezionato la somma gol 2 e che i primi tempi delle sette gare giocate in casa sono finiti in parità in sei occasioni.

Di fronte c'è un Bari che si configura come leader in fatto di pareggi in cadetteria. Le recenti trasferte contro Lecco (0-1) e FeralpiSalò (3-3) confermano le difficoltà di una squadra lontana parente di quella che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Serie A. Ma il tempo per risalire la china c'è tutto.

Le quote vedono favoriti i padroni di casa, l'1 si attesta sul 2.10 mentre il 2 del Bari è in lavagna a 3.75. Il match potrebbe regalare due o tre reti, il Multigol 2-3 si può giocare a 2.02 su Cplay, a 1.95 su Snai e a 1.98 su Sisal.