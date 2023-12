Gli allenatori della Serie A a rischio esonero: la “classifica” dei bookie

Detto comune, chi sbaglia paga. E nel calcio, a pagare per i risultati negativi, sono quasi sempre gli allenatori. In Serie A c'è chi rischia di non mangiare il fatidico panettone o, comunque, di essere esonerato nel mese di gennaio. Facciamo il punto sui tecnici considerati più a rischio in Serie A secondo i bookmaker quando alle porte c'è un delicato turno di campionato con partite "pesanti".