Serie A, le quote promozione: il curioso caso della Samp di Pirlo. E Fabregas...

Parma-Palermo (3-3) è stato un film degno del palcoscenico della Serie A, l'obiettivo di Pecchia e Corini ma non solo. I ducali sono in vetta con un punto di vantaggio sul Venezia, al terzo posto c'è l'ambizioso Como di Fabregas (che un mese fa a sorpresa è subentrato a Longo) ma in un campionato aperto come la Serie B può succedere di tutto, anche alla luce dei playoff di fine stagione. Alle porte della 17ª giornata come si presentano le quote promozione? Un posto sembra averlo prenotato di diritto il Parma, una cui eventuale promozione in Serie A vale solo 1.15. Vola basso in lavagna anche il Venezia di Vanoli, il cui salto di categoria paga 1.25. E le altre?