Torino-Empoli, il pronostico arriva dalle statistiche

Sabato alle 20.45 luci accese all' Olimpico Grande Torino per la sfida tra i granata di Juric e l' Empoli di Andreazzoli . Pronti via, subito un “ ritardo ” da segnalare. Torino-Empoli è la sfida tra due delle tre squadre rimaste (l’altra è l’Atalanta) a non aver ancora fatto registrare la somma gol 4 in questo campionato. Del resto piemontesi e toscani non brillano in fatto di partite ad alto coefficiente di spettacolo.

Una combo primo e secondo tempo

Dieci a volte a testa, finora, hanno centrato l’Under 2,5 in 15 giornate. Le statistiche relative alle principali classi di esito individuano un altro elemento in comune: per Toro ed Empoli ben 11 No Goal ciascuno. Infine, una “specialità” tutta di marca piemontese. Tre gol subìti dal Milan, un altro dal Sassuolo: nelle restanti 13 partite di campionato la porta granata è sempre rimasta imbattuta nei primi 45’.

Detto che di questi dati ognuno può disporre come meglio crede, si può comunque provare a ricavare un pronostico coerente con quanto riportato. Una giocata di cui tener conto, ad esempio, è la combo Under 1,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo. Per questo tipo di opzione, che richiede massimo un gol nella prima frazione e almeno uno nella seconda, la quota media è pari a 1.70.

Capitolo 1X2 finale. Su Cplay e Bwin Torino favorito a 1.60 contro l'1.58 di StarCasinò Bet. La X è a 3.85 su Better e GoldBet, a 3.75 invece su Sisal. Per il colpo dell'Empoli si parte da 5.75 con Snai, al 5.80 di Eurobet fino a toccare quota 6 su Bet365.