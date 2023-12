Liverpool-Manchester Utd, le quote e il pronostico del big match di Premier League

I "Red Devils" dopo aver salutato anzitempo la Champions League (4° posto nel gruppo A) ritornano a focalizzare le attenzioni su un campionato che al momento li vede posizionati in classifica al di fuori della zona Europa con 27 punti, ben 10 in meno del Liverpool! Bruno Fernandes e compagni non hanno ancora mai pareggiato (9 vittorie e 7 sconfitte) e lontano dall'Old Trafford con 8 reti all'attivo e 7 al passivo hanno fatto registrare 4 successi e 3 ko.

"Reds" favoriti ad Anfield ma...

Quote alla mano non sembra esserci partita, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.30 ma è lecito aspettarsi una prova d'orgoglio da parte dello United. I precedenti poi parlano chiaro, i "Red Devils" non sono riusciti a segnare nemmeno un gol nelle ultime quattro gare disputate ad Anfield. Il Multigol Ospite 1-2 su Begamestar paga 1.70 mentre su Snai ed Eurobet è proposto rispettivamente a 1.60 e 1.65. Il "semplice" Goal invece è in lavagna a 1.55.