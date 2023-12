Serie A, pronostico Bologna-Roma: l'analisi e le quote del match

Il programma della 16ª giornata di Serie A prevede la sfida tra il Bologna e la Roma . Esame importante per la squadra di José Mourinho che si appresta a scendere senza Paulo Dybala e Romelu Lukaku , per i giallorossi non sarà di certo semplice riuscire a mettere in difficoltà una difesa che ha incassato solamente 4 gol nelle prime 7 gare interne del torneo.

Poche reti in vista

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del club allenato da Thiago Motta, il segno 1 è proposto a circa 2.45 mentre il "2" al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 3.20.

Poche reti in vista al Renato Dall’Ara, i rossoblù in casa viaggiano a una media di 1,42 gol segnati a partita mentre i giallorossi ne hanno realizzati 8 in 8 trasferte. L’Under 2,5 al triplice fischio dell’arbitro è offerto su Begamestar a 1.52 mentre su Goldbet e Better vale 1.50. Non si può escludere il pareggio che triplica una qualsiasi puntata.