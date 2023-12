Sorteggi Champions, le avversarie delle italiane? Cosa dicono i bookie

Lunedì le tre squadre italiane rimaste in lizza in Champions conosceranno i nomi delle loro avversarie negli ottavi di finale. Inter, Lazio e Napoli sono accomunate dallo stesso destino: ciascuna di loro ha chiuso al secondo posto i rispettivi gironi, il che significa rischio elevato di incrociare una big nel primo step della fase ad eliminazione diretta. I bookmaker hanno fatto le carte alle italiane, bancando le loro possibili avversarie. Ecco chi sono le rivali più probabili nelle previsioni degli operatori .

Italia contro Germania negli ottavi di Champions?

Inter, Napoli e Lazio possono incrociare, tra le altre, Dortmund e Bayern, oltre al Manchester City campione in carica. In ordine di preferenza i bookie piazzano in cima alla lista proprio le due squadre tedesche: vale 5.50 l'ipotesi che a Inzaghi, Mazzarri e Sarri l'urna consegni Dortmund o Bayern. Quasi inevitabile che l'occhio cada sul possibile (e, per i bookmaker, probabile) ottavo tra Inter e Manchester City. Un remake della finale dello scorso anno agli ottavi vale 6 volte la posta.

Per Inter e Lazio c'è anche lo spauracchio Real Madrid, paga 6.75 un possibile incrocio con Ancelotti per nerazzurri e biancocelesti. E se al Napoli toccasse la Real Sociedad, squadra che ha chiuso al primo posto davanti all'Inter? Chi crede in questa eventualità può giocarla a 6.75.