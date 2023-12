Napoli-Frosinone, Soulè segna da fuori area? E Kaio Jorge...

Napoli-Frosinone , chi vince stacca un biglietto per i quarti di Coppa Italia . Di Francesco medita il colpaccio al Maradona dopo aver eliminato Pisa (1-0) e Torino (ai supplementari dopo l'1-1 dei 90' regolamentari). Mazzarri non vuole lasciar andare uno degli obiettivi stagionali, all'orizzonte c'è un possibile incrocio con la Juve . Partita che promette diversi gol , stando alle quote dei principali operatori .

Pronostico Multigol

In campionato Frosinone e Napoli si sono affrontate alla prima giornata e i campioni d'Italia vinsero 3-1 allo Stirpe. Da allora è cambiato molto, allenatori compresi. Garcia ha lasciato il posto a Mazzarri, Di Francesco invece è rimasto e ha reso grande il suo Frosinone in casa (5 vittorie e 2 pareggi). In trasferta si può fare di meglio ma Soulé e compagni rappresentano comunque un'insidia, anche alla luce del proposito di riscattare il ko subìto dagli azzurri in campionato.

In lavagna il divario è abbastanza netto visto che l'1 si gioca a 1.40 mentre il 2 fa salire la quota a 6.50. Per i bookie è match da Over 2,5: esito offerto a 1.48 da Cplay, a 1.47 da Better, a 1.45 da Planetwin. Per alzare il tiro si può provare a guardare in direzione del Multigol 3-4 al 90', opzione proposta a 2.25. Allargando la forbice al Multigol 3-5 il moltiplicatore è pari a 1.77.

Il mancino di Soulé, il bis di Kaio

Di Francesco valuterà il loro impiego in Coppa Italia ma nel frattempo i bookie hanno aperto il gioco su scommesse che riguardano i gioielli della Juve, Soulé e Kaio Jorge. Il fantasista può far male col suo mancino terribile e i bookmaker bancano a 16 (quota niente male) un suo gol da fuori area (inclusi tempi supplementari).

Paga invece 5 volte la posta un sigillo di Kaio Jorge, che a Lecce si è sbloccato su rigore. E se ad aprire le danze contro i partenopei fosse proprio l'attaccante brasiliano? L'opzione Kaio Jorge primo marcatore si può giocare a 15.