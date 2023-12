Dortmund-Mainz, quote e pronostico del match

Dortmund a caccia di una vittoria che manca ormai da tre giornate consecutive, il club allenato da Edin Terzic dopo aver battuto per 4-2 il M'gladbach ha fatto registrare un doppio 1-1 in trasferta contro il Leverkusen e l'Augsburg e una sconfitta per 3-2 in casa con il Lipsia.