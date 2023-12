Pronostico e quote di Wolfsburg-Bayern, l'analisi del match

In Bundesliga continua la rincorsa del Bayern verso il primo posto. I bavaresi attualmente con una gara da recuperare si trovano a -4 dal Leverkusen capolista. La squadra allenata da Thomas Tuchel dopo aver battuto per 3-0 lo Stoccarda all'Allianz Arena si prepara a giocare in trasferta sul campo del Wolfsburg.