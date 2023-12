Pronostico Psg-Metz, quote ok per la squadra di Luis Enrique

Kylian Mbappé e compagni nelle precedenti cinque gare interne di campionato hanno sempre conquistato l'intera posta in palio, al "Parco dei Principi" i parigini partono senza dubbio favoriti anche contro un Metz attualmente posizionato nella parte bassa della classifica.

La compagine granata in Ligue 1 è reduce da tre sconfitte consecutive, al "2-0" subito sul campo del Lille ha fatto seguito il doppio "0-1" interno contro Brest e Montpellier.

Show in arrivo al "Parco dei Principi"

Per le quote non sembra esserci storia, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.15 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 5.35. Al "Parco dei Principi" il Psg ha realizzato già la bellezza di 22 reti, la possibilità che il Metz torni a centrare l'Over 2,5 paga 1.35. La "combo" 1+Multigol 3-5 è proposta su Begamestar e Cplay a 1.70 mentre su Goldbet paga 1.78.