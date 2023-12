Crystal Palace-Brighton, De Zerbi ritrova il "Goal"? Ecco il pronostico

Nel calcio può accadere anche che una squadra che aveva vinto solo una delle ultime dieci partite di campionato sia stata capace di rimontare due reti al Manchester City. La protagonista in questione è il Crystal Palace, alle prese con il Brighton in un insolito anticipo di Premier League (diciottesimo turno). Il Palace è quindicesimo con 17 punti ma non rischia la retrocessione (visto che le ultime tre vanno a passo di lumaca) mentre il Brighton di De Zerbi è scivolato al nono posto dopo lo 0-2 in casa dell'Arsenal.