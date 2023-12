Girona, next stop Siviglia: il pronostico del match col Betis

Ormai basta che scenda in campo per fare notizia. Il Girona, capolista della Liga dopo 17 giornate (+2 sul Real Madrid), fa visita al Betis che va a caccia dei tre punti utili in chiave Europa. Non sarà un match facile visto che il Betis in campionato non ha mai perso in casa (5 vittorie e 3 pareggi) e si segnala come squadra leader in fatto di pareggi: 9 finora.