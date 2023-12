Chi comprano Juve e Inter? Il mercato scudetto lo rivelano i bookie

Altro che mese freddo, gennaio si surriscalda per via delle trattative di mercato che potrebbero spostare l'ago della bilancia in chiave scudetto . In Serie A il discorso riguarda da vicino Inter e Juventus , le due grandi rivali nella corsa al Tricolore. Sono diversi gli operatori che hanno aperto il gioco sul trasferimento di diversi giocatori, dare un'occhiata alle quote è quindi utile per capire il grado di fattibilità di alcune operazioni. Si parte dalla prima in classifica .

Derby per Taremi? Per i bookie lo vince l'Inter

Per i bookie è molto probabile che Taremi lascerà il Porto durante la sessione invernale di calciomercato. Per l'attaccante iraniano potrebbe scatenarsi una sorta di derby che, almeno nelle valutazione dei bookie, vede l'Inter in netto vantaggio sul Milan. L'approdo ad Appiano del centravanti vale infatti 3 contro il 7.50 previsto per l'ipotesi di vedere Taremi in rossonero.

Un altro possibile acquisto dell'Inter risponde al nome di Buchanan, il nazionale canadese farebbe comodo per riempire lo slot lasciato libero dall'infortunio di Cuadrado. L'eventualità che il trasferimento possa andare a buon fine renderebbe 3 volte la posta. Magari non una "coppia d'assi" per Inzaghi ma due pedine utili per le rotazioni. Alla voce "sorprese" invece si iscrivono le opzioni Colpani e Guirassy. Il Flaco in nerazzurro paga 9 mentre il bomber dello Stoccarda in nerazzurro è bancato a 7.50. E la Juve?