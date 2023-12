Pronostico Empoli-Lazio, Sarri contro il suo passato: ecco cosa giocare

Che l’abbuffata pre-natalizia di Serie A abbia inizio. Venerdì 22 dicembre si giocano le prime quattro partite della 17ª giornata, alle 18.30 nella sua Toscana Sarri cerca i tre punti nella delicata sfida contro l’Empoli terz’ultimo in classifica. C’è un dato che segna la tendenza biancoceleste edizione 2023/24: 10 Under 2,5 e 9 No Goal nelle ultime partite giocate tra Serie A e coppe. L’Empoli è sintonizzato sulle stesse frequenze e anzi, se si parla di No Goal, rincara la dose con 12 uscite in 16 giornate.