Pronostico Sassuolo-Genoa, Under 2,5 oppure Over? Bookie incerti. Meglio...

Per Sassuolo e Genoa, a braccetto a quota 16 punti in classifica, la missione è vincere per allontanarsi dal terz’ultimo posto che è a sole quattro lunghezze di distanza. Più imprevedibili i neroverdi, che hanno attivato da diverse settimane la modalità Goal+Over 2,5. I liguri hanno invece alle spalle tre Under 2,5 e devono correggere il tiro in trasferta dove lo score recita una sola vittoria (contro la Lazio), un pareggio e sei sconfitte.