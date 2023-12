Roma o Napoli, chi vince secondo i bookie? Ecco il pronostico

Aria di Goal all'Olimpico

All’Olimpico, in campionato, la Roma ha segnato 19 reti in 8 partite contro le 16 del Napoli versione trasferta. Numeri a specchio anche nel rendimento casa/fuori di Roma e Napoli: 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Una scelta soft, anche alla luce delle statistiche di Roma e Napoli, sarebbe il Multigol 2-4 (da 2 a 4 gol in partita). Un’opzione offerta a 1.50.

Il Goal è senza dubbio da prendere e non solo perchè le ultime tre gare interne della Roma in campionato hanno visto protagonista questo esito. Cplay paga 1.80 l'ipotesi di un match con almeno una rete per parte, Snai si ferma a 1.70 mentre a metà strada si colloca l'offerta di Better, pari a 1.75 volte la posta. Occhio infine all’assenza del risultato esatto 1-1 sponda Napoli... La prima volta sarà all'Olimpico? La quota è pari a 6.